Los Angeles FC | Chiellini | “Questa squadra perfetta per me”

"Questa squadra è perfetta per me, perché è piena di giovani giocatori, che possono aiutarmi. E' impossibile che io abbia oggi le stesse caratteristiche fisiche che avevo 10 anni fa ma posso dare qualcosa a questi giovani. Dobbiamo creare un buon mix di esperienza ed entusiasmo per diventare un gruppo vincente". Sono le prime parole di Giorgio Chiellini a margine della sua presentazione a Los Angeles. Il difensore 37enne, ex Juventus ed ex nazionale azzurro, è stato applaudito a lungo dai suoi nuovi tifosi allo stadio Banc of California, al pari dell'altro neo acquisto Gareth Bale, prima del calcio d'inizio del match di MLS contro il Dallas FC. La partita è stata vinta 3-1 dal Los Angeles FC, che guida la Western Conference con 36 punti in 17 partite.

