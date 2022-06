LIVE Sonego-Gaston 4-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel primo set (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Non si gioca nei turni di servizio della testa di serie #27. 40-15 Rovescio lungo di Gaston in risposta. 30-15 Errore in uscita dal servizio del tennista piemontese. 30-0 Largo il passante di Gaston con il rovescio. 15-0 Risposta lunga del #66 al mondo. 3-3 Si salva ancora Gaston che annulla altre palle break. AD-40 In rete la risposta del classe 1995. 40-40 Il transalpino si salva ancora al servizio. 40-AD TERZA SMORZATA IN RETE DI Gaston DOPO AVER PROLUNGATO LO SCAMBIO 40-40 Questa volta parte lo scambio ma il diritto di Sonego termina lungo. 40-AD NUOVA CHANCE PER Sonego! Termina lunga la soluzione in avanzamento di Gaston dopo lo smash sprecato. 40-40 Terza chance sprecata in risposta ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Non si gioca nei turni di servizio della testa di serie #27. 40-15 Rovescio lungo diin risposta. 30-15 Errore in uscita dal servizio del tennista piemontese. 30-0 Largo il passante dicon il rovescio. 15-0 Risposta lunga del #66 al mondo. 3-3 Si salva ancorache annulla altre palle break. AD-40 In rete la risposta del classe 1995. 40-40 Il transalpino si salva ancora al servizio. 40-AD TERZA SMORZATA IN RETE DIDOPO AVER PROLUNGATO LO SCAMBIO 40-40 Questa volta parte lo scambio ma il diritto ditermina lungo. 40-AD NUOVA CHANCE PER! Termina lunga la soluzione in avanzamento didopo lo smash sprecato. 40-40 Terza chance sprecata in risposta ...

