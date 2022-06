Pubblicità

Alive Universe Today

Con le sue due telecamere a bordo (Leia, Liciacube Explorer Imaging for Asteroid; e Luke, Liciacube Unit Key Explorer) sarà testimone diretto dell'disu Dimorphos. Il team LiciaCube, ...Con le sue due telecamere a bordo (Leia, Liciacube Explorer Imaging for Asteroid; e Luke, Liciacube Unit Key Explorer) sarà testimone diretto dell'disu Dimorphos. Il team LiciaCube, ... L'impatto di DART potrebbe essere più forte del previsto ROMA. – Torna l’appuntamento con l’Asteroid Day, la Giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’impatto dell’asteroide di Tunguska, in Siberia, avvenuto nel 1908, che provocò danni ...Cosa accadrà a Darth Vader dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi Sarebbe sin tropo facile rifarsi a quanto visto nella Trilogia Originale, ma come ben sanno i fan della saga, non esistono solamente film ...