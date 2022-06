Governo, Vito-Conte: scambio di tweet tra solidarietà e complimenti (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “solidarietà a Giuseppe Conte. Ingerenze del capo del Governo nelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili”. Il deputato Elio Vito, che da poco ha lasciato Forza Italia, su Twitter si esprime così sulle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti M5S-Governo nelle ultime ore. “Grazie Elio Vito per la solidarietà. Abbiamo idee politiche diverse, ma ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, la replica di Conte. “Ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, aggiunge il leader del M5S. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “a Giuseppe. Ingerenze del capo delnelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili”. Il deputato Elio, che da poco ha lasciato Forza Italia, su Twitter si esprime così sulle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti M5S-nelle ultime ore. “Grazie Elioper la. Abbiamo idee politiche diverse, ma ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, la replica di. “Ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, aggiunge il leader del M5S. L'articolo proviene ...

