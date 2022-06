Draghi sulla crisi in maggioranza | «Il governo non rischia | e non si fa senza M5s» – Il video

(Di giovedì 30 giugno 2022) «Sono ancora ottimista, ilnonperché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Ilè stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. ilnon si fai 5 stelle, questa è la mia opinione. I Cinque Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato a uscire dale a dare l’appoggio esterno quindi mi baso su questo. Ilè nato con i 5 Stelle, non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta troppo il contributo dei 5 Stelle per accontentarsi di un appoggio esterno». Così il presidente Mariodopo il Cdm per contrastare il caro bollette. Nessuno poi avrebbe chiesto un rimpasto ...

Pubblicità

pietroraffa : #Draghi definitivo sulla vicenda Grillo/Conte:'Non ho mai fatto quelle dichiarazioni. Dicono che ci sarebbero dei r… - Palazzo_Chigi : #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla… - Ettore_Rosato : 'Piena unità di vedute sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello umanitario, sociale ed economico. Que… - scioltokane : RT @ancora_italia: Di fronte a una domanda scomoda sulla #Nato, #Draghi sorride titubante e poi scappa, evitando di rispondere. La giornali… - OvileItalia : RT @ziobaffone: A domanda fatta a Draghi sulla sorte dei curdi, ilMigliore risponde che la domanda va fatta a Svezia e Finlandia. Non capi… -

Il premier chiarisce che senza Movimento 5 stelle non ci sarà una nuova maggioranza.tenuta dell'esecutivo: "Finora nessun segno che M5s o Lega vogliano ...Meglioper altri cinque anni" Il Cdm potrebbe essere anche l'occasione per un aggiornamentosituazione internazionale, dopo il Consiglio europeo di Bruxelles, il G7 e il summit dell'...La deputata messinese di Forza Italia soddisfatta: "Dopo i 100 milioni per le baraccopoli un altro intervento epocale per la città in poco più di un anno" MESSINA – “Un grande traguardo per Messina, u ...(Adnkronos) - "E' di pochi minuti fa una dichiarazione del presidente Biden sull'importanza di avere un tetto al prezzo ... Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ...