Conservatorio di Benevento | eventi e premi Studentessa di violino prima al concorso Saverio Mercadante 2022

(Di giovedì 30 giugno 2022) Non si è ancora spenta l’eco della Festa della Musicacon i variin programma che hanno riscosso un importante successo di pubblico e di consensi sia in città che nei centri di Cerreto Sannita, Rotondi e Sant’Angelo a Scala, che nuovi apprezzamenti sono giunti per gli studenti delStatale di Musica “Nicola Sala” di.Con soddisfazione, la classe didel maestro Patrizio Rocchino ha partecipato alper Musicisti “” con laCarmen Avigliano che si è aggiudicata il primoo.Si è trattato di un appuntamento organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Officina della Musica” di Napoli, rivolto ad allievi delle ...

Ricordiamo che i concerti beneventani inseriti nel cartellone 2022 del Sannio Music Fest, potranno essere acquistati dai corsisti del Conservatorio Musicale di Benevento al prezzo unico scontato di ...