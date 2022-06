Cobat a Mce 2022 | economia circolare per edilizia | trasporti e infrastrutture

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Come ridurre l'impatto sull'ambiente da parte dei tre settori chiave? Per, la risposta resta l', capace di trasformare in nuova materia ed energia ciò che consideriamo rifiuto. Per questoè presente a Mce - Mostra Convegno Expocomfort (28 giugno - 1 luglio, Fieramilano), piattaforma mondiale di business per le aziende del settore Hvac+R, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. “Come si sostiene a ragione da più parti, le attività produttive umane dovrebbero sempre più tornare ad assomigliare a quanto succede in natura - spiega Michele Zilla, amministratore delegato- dove gli ecosistemi sono in grado di generare e ...