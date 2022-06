Campania, al via la stagione dei saldi: date e consigli utili per un buon affare (Di giovedì 30 giugno 2022) Manca pochissimo all’inizio della stagione dei salvi estivi. A partire da sabato 2 luglio i negozi di abbigliamento della Campania praticheranno gli sconti su tutti i prodotti (o quasi). Campania, parte la stagione dei saldi: come evitare le truffe e fare un buon affare Secondo quanto indicato in una decisione adottata dalla Giunta Regionale, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Manca pochissimo all’inizio delladei salvi estivi. A partire da sabato 2 luglio i negozi di abbigliamento dellapraticheranno gli sconti su tutti i prodotti (o quasi)., parte ladei: come evitare le truffe e fare unSecondo quanto indicato in una decisione adottata dalla Giunta Regionale, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fattoquotidiano : Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Umbria “licenzieranno” oltre un quarto degli operatori rimasti presso l’Anp… - antonelladalto2 : Al via il 2 luglio i saldi estivi in Campania - UnoTvnews : Al via il 2 luglio i saldi estivi in Campania - TV7Benevento : CENSIMENTO ISTAT: COLDIRETTI, IN CAMPANIA OLTRE 79 MILA IMPRESE AGRICOLE - - hagenfire64 : RT @la_lagigogin: Covid, Gimbe: In Campania casi in aumento del 75.2 per cento. Posti letto e terapia intensiva occupati sopra la media naz… -