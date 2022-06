Va a sporgere denuncia dai Carabinieri con la coca nel borsello, preso (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Va in caserma per denunciare uno smarrimento ma il carabiniere nota che nel borsello custodisce della droga: lui tenta di scappare ma viene braccato dai militari e prima di essere bloccato finge di ingoiare 2,2 grammi di cocaina: è successo nel tardo pomeriggio di ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E’ stato necessario fare tappa al pronto soccorso (dove ha sputato la bustina intatta) per S. R., 27enne di Castellammare già noto alle forze dell’ordine che alla fine ha rimediato un’accusa per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Come da prassi è necessario consegnare il documento prima di formalizzare una querela ma quando Riccio ha aperto il borsello il militare che aveva di fronte si è accorto che nel marsupio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Va in caserma perre uno smarrimento ma il carabiniere nota che nelcustodisce della droga: lui tenta di scappare ma viene braccato dai militari e prima di essere bloccato finge di ingoiare 2,2 grammi diina: è successo nel tardo pomeriggio di ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E’ stato necessario fare tappa al pronto soccorso (dove ha sputato la bustina intatta) per S. R., 27enne di Castellammare già noto alle forze dell’ordine che alla fine ha rimediato un’accusa per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Come da prassi è necessario consegnare il documento prima di formalizzare una querela ma quando Riccio ha aperto ilil militare che aveva di fronte si è accorto che nel marsupio ...

