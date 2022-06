Ucraina | nuovi raid e missili Russia | vittime

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Almeno 20 persone sono state uccise e 59 ferite a seguito dell’attacco di lunedì al centro commerciale di Kremenchuk, in. “Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica, in un normale centro commerciale”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato su Twitter. Lacontinua a lanciare. Tre persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di unrusso che stamattina ha colpito un grattacielo a Nikolaev. Lo ha detto il presidente dell’amministrazione statale regionale di Nikolaevshchina Vitaly Kim. Il sindaco di Nikolaev Alexander Senkevich ha chiesto ai suoi concittadini di rimanere nei rifugi e di non uscire fino alla fine dell’allerta aerea, e di non pubblicare foto dai luoghi dei bombardamenti. L'articolo proviene da Sbircia ...

