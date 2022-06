Terrorismo | Calderoli | ' ora Procura Milano non lasci nulla di intentato per estradizione'

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Se l'ordinamento francese consente l'impugnazione in Cassazione della decisione della Corte d'Appello di Parigi, che ha negato l'per i dieci terroristi italiani arrestati in Francia, dove da decenni vivevano da latitanti, confido che ladi, che da quel che leggo sulle agenzie sta già studiando questa possibilità di ricorso, nondipur di riportare in Italia, a scontare le pene loro inflitte dai tribunali italiani, i vari Pietrostefani, Tornaghi, Manenti ecc.". Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato. "Oggi -aggiunge- esultano i Battisti, esultano gli assassini condannati dai nostri tribunali, ma non ci possiamo arrendere così, non possiamo dargliela ...

TV7Benevento : Terrorismo: Calderoli (Lega), 'procura Milano valuti ricorso contro negata estradizione' - -

Affaritaliani.it

"Per rompere il muro di silenzio" il senatore leghista Robertoha annunciato che ... dalla mafia ala quelli contro la pubblica amministrazione. Tali norme si applicano alle ...Al punto che il senatore leghista Robertoda giorni è in sciopero della fame, con l'... come peculato, corruzione, mafia e, e condannati a più di 2 anni (che salgono a 4 per tutti ... Terrorismo: Calderoli (Lega), 'procura Milano valuti ricorso contro negata estradizione' Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Se l’ordinamento francese consente l’impugnazione in Cassazione della decisione della Corte d’Appello di Parigi, che ha negato l’estradizione per i dieci terroristi italian ...Milano, 29 giu.(Adnkronos) - "Se l’ordinamento francese consente l’impugnazione in Cassazione della decisione della Corte d’Appello di Parigi, che ha negato l’estradizione per i 10 terroristi italiani ...