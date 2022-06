Temporale e vento nel Cuneese | ad Alba scoperchiato il tetto di un capannone – Video

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Si contano i danni addopo il passaggio dell’ondatasca di martedì 28 giugno. Unin strada Tagliata, a nord del centro storico, è stato investito in pieno da forti raffiche di. Apparentemente si è trattato di un downburst. La copertura delè volata via. “Nel giro di pochi secondi – racconta Daniela Molino dell’azienda agricola Corilverde – ha sollevato ile lo ha ripiegato su se stesso, cadendo davanti. Eravamo nel, abbiamo sentito un frastuono enorme. Sembrava che venisse giù il”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

