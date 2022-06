Padovan: “Origi non assicura tanti gol. Inter e Juventus più avanti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato l'arrivo di Origi al Milan e i movimenti di mercato relativi a Juventus e Inter Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giancarlo, noto giornalista, ha commentato l'arrivo dial Milan e i movimenti di mercato relativi a

Pubblicità

sportli26181512 : Padovan: 'Il Milan è in ritardo, Inter e Juventus sono più avanti in questo momento': Presente negli studi di SkySp… - appassionat : RT @battitomilan7: Padovan che a sky tratta Origi come uno l'ultimo degli attaccanti Farà pochi gol..ecc ecc Io pago con il mio abbonamento… - simogambo02 : RT @battitomilan7: Padovan che a sky tratta Origi come uno l'ultimo degli attaccanti Farà pochi gol..ecc ecc Io pago con il mio abbonamento… - GokuForzaMilan : RT @battitomilan7: Padovan che a sky tratta Origi come uno l'ultimo degli attaccanti Farà pochi gol..ecc ecc Io pago con il mio abbonamento… - TommasoVecchia : RT @battitomilan7: Padovan che a sky tratta Origi come uno l'ultimo degli attaccanti Farà pochi gol..ecc ecc Io pago con il mio abbonamento… -