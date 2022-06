Nato, Draghi: i curdi? Chiedete a Svezia e Finlandia (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Siccome questo è un punto molto importante, è bene che questa domanda la facciate alla Svezia e alla Finlandia". Ha risposto così il presidente del Consiglio Mario Draghi, dal vertice Nato a Madrid, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Siccome questo è un punto molto importante, è bene che questa domanda la facciate allae alla". Ha risposto così il presidente del Consiglio Mario, dal verticea Madrid, ...

Pubblicità

ItalyMFA : Da oggi a giovedì, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio accompagnerà il Presid… - eleonoraforenza : Per entrare nella #Nato e superare veto turco ai Paesi nordici si chiede di inserire #Pkk in lista delle organizzaz… - DantiNicola : Una polemica tutta inscenata in casa #M5S. #Conte che attacca #Draghi con #DiBattista, direttamente dalla Russia, a… - ItaliaNotizie24 : Nato, Draghi “No rischio escalation ma dobbiamo essere pronti” - castelcivita48 : RT @RaiNews: 'L'Italia ha assunto il comando Nato in Bulgaria, e aiutiamo anche la Romania, c'è un pattugliamento aereo dei Baltici in cors… -