Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. Elliott e Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Abbiamo aspettato un paio d’ore in più rispetto al solito, giusto per capire se accadeva qualcosa di ufficiale. Nulla. Un altro... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Abbiamo aspettato un paio d’ore in più rispetto al solito, giusto per capire se accadeva qualcosa di ufficiale. Nulla. Un altro...

Pubblicità

GianniVisnadi : #Milan-#Maldini: un silenzio che fa molto rumore #fondoelliott #gazids #cardinale #redbird Milan, manca una sola… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. #Elliott e #Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi [@GianniVi… - clarence_von : RT @cmdotcom: #Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. #Elliott e #Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi [@GianniVi… - cmdotcom : #Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. #Elliott e #Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi… - JohnDaviesTS : @Antonioleoneavv @lukapzi93 Per me uno come Maldini è insostituibile per la sua storia e per il fascino calcistico… -