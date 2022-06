Manutenzione e riparazione auto | nel 2021 in Italia spesi 28 | 6 miliardi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nelglimobilistini hanno speso 28,6di euro per provvedere allae alladelle proprievetture. Si tratta di una somma in aumento del 5,8% rispetto ...

Pubblicità

info_lavoro : #Barlassina #Riparazione #TecnicoMeccanico #Manutenzione MECCATRONICO - TEMPO INDETERMINATO - info_lavoro : #Conegliano #Installazione #Manutenzione #Riparazione #Produzione MECCANICO AUTO - info_lavoro : #Milano #Riparazione #Manutentore #Manutenzione MANUTENTORE IMPIANTI CIVILI - FabrizioNeri5 : RT @Mirkosway74: @Russiazvgrande Vicino al centro commerciale inattivo da tempo, c'è una grande base/officina militare ucraina adibita alla… - pameladiverona : RT @eroticostomp: Ho pagato l’idraulico per una manutenzione e mi ha salutata con un “Stammi bene, a presto!” Cuore, stammi bene pure tu, m… -

RiminiToday

Nel 2021 la spesa per lae ladelle autovetture è tornata a salire al confronto con il 2020, ma è ancora lontana rispetto ai livelli fatti registrare negli anni ...Pertanto ciascun condomino ha l'obbligo di partecipare alle spese diinteressanti la "... Sicché se si rompe la braga, la(e l'eventuale risarcimento agli appartamenti ... Manutenzione e riparazione auto: nel 2021 sborsati dai riminesi 166 milioni, spesa in crescita del 7% Nel 2021 gli automobilisti italiani hanno speso 28,6 miliardi di euro per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle proprie autovetture. Si tratta di una somma in aumento del 5,8% rispetto ...Liguria. Crescono le somme che i liguri spendono per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle proprie autovetture: in particolare, nel 2021 gli automobilisti hanno speso 651,7 milioni di ...