Lukaku Inter | l’avvocato Ledure | «È tutto chiuso | all’inizio nessuno ci credeva»

(Di mercoledì 29 giugno 2022)di, ha confermato la chiusura totale dell’operazione per il ritorno dell’attaccante all’Sebastian, avvocato di Romelu, ai microfoni di Sky Sport ha confermato la chiusura della trattativa con l’– «Abbiamotutti i documenti alcuni minuti fa.ok. Siamo tutti felici e anche stanchi, ma èok. Siamo felici per questa operazione». RITORNO – «ci. Dicevano che era un affare impossibile da chiudere, ma serviva essere molto discreti, lavorare nell’ombra. È quello che abbiamo ...

L'avvocato di Lukaku, Ledure, ha confermato la chiusura totale dell'operazione per il ritorno dell'attaccante all'Inter. Sebastian Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky Sport ha confermato la chiusura della trattativa con l'Inter. TUTTO CHIUSO - "Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. Il ritorno di Lukaku rappresenta una svolta fondamentale per l'Inter che nell'ultimo campionato ha perso lo scudetto perché in organico mancava un attaccante che riuscisse a rendere efficace la squadra. Romelu Lukaku ha lasciato pochi minuti fa la sede dell'Inter dopo la firma sul contratto. Tutto pronto per l'annuncio ufficiale. Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e firma del contratto.