Lombardia: protocollo d'intesa per potenziare servizi polizia locale a terminal 1 Malpensa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - potenziare i servizi di polizia locale presso il terminal 1 di Malpensa attualmente di competenza del solo Comune di Ferno. Lo prevede il protocollo d'intesa sottoscritto nel pomeriggio a Ferno, presso la palazzina Enac, dall'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, insieme alla prefettura di Varese, Enac, Sea e ai Comuni di Ferno, Gallarate Busto Arsizio e Vizzola Ticino. Il documento consente un notevole potenziamento dei servizi di polizia locale grazie al supporto che i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, in particolare dai loro comandi, forniranno a quelli di Ferno e Vizzola Ticino. Gli ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) -dipresso il1 diattualmente di competenza del solo Comune di Ferno. Lo prevede ild'sottoscritto nel pomeriggio a Ferno, presso la palazzina Enac, dall'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e, Riccardo De Corato, insieme alla prefettura di Varese, Enac, Sea e ai Comuni di Ferno, Gallarate Busto Arsizio e Vizzola Ticino. Il documento consente un notevole potenziamento deidigrazie al supporto che i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, in particolare dai loro comandi, forniranno a quelli di Ferno e Vizzola Ticino. Gli ...

