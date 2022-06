La nuova seconda serata di RAI 2: Belve, EPCC e Bar Stella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Rivoluzione Rai 2 anche in seconda serata per la prossima stagione televisiva con volti freschi e programmi nuovi per la rete tra conferme e novità. Da settembre si cambia musica e il pubblico di Rai 2 potrà avere a diposizione ampia scelta per la seconda serata. Dal 13 settembre, debutta in seconda serata su RAi 2 Alessandro Cattelan che andrà in onda con un nuovo ciclo di E poi c’è Cattelan ma questa volta, su Rai 2 appunto. EPCC andrà in onda tre giorni a settimana: lo vedremo al martedì sera, al mercoledì e al giovedì. Si alternerà con Belve, che torna ma con più di un appuntamento settimanale su RAI 2 con Francesca Fagnani. Va detto che anche in questa edizione il programma di Francesca Fagnani, chiacchieratissimo sui social, non ha brillato per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Rivoluzione Rai 2 anche inper la prossima stagione televisiva con volti freschi e programmi nuovi per la rete tra conferme e novità. Da settembre si cambia musica e il pubblico di Rai 2 potrà avere a diposizione ampia scelta per la. Dal 13 settembre, debutta insu RAi 2 Alessandro Cattelan che andrà in onda con un nuovo ciclo di E poi c’è Cattelan ma questa volta, su Rai 2 appunto.andrà in onda tre giorni a settimana: lo vedremo al martedì sera, al mercoledì e al giovedì. Si alternerà con, che torna ma con più di un appuntamento settimanale su RAI 2 con Francesca Fagnani. Va detto che anche in questa edizione il programma di Francesca Fagnani, chiacchieratissimo sui social, non ha brillato per ...

