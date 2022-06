Pubblicità

GiovaAlbanese : L'arrivo di #Cambiaso (che ha scelto la #Juventus) può liberare #Pellegrini, che ha mercato in Premier League. #calciomercato - GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - forumJuventus : (Cds) 'Juventus - Eintracht: si va ad oltranza per la valutazione di Kostic. Filip ha già scelto, vuole trasferirsi… - sportli26181512 : Juventus, scelto il sostituto di De Ligt: Matthijs De Ligt potrebbe presto lasciare la Juventus. Con l'addio del cl… - FutbolDaltonico : RT @ValePieraccini: #Gentile a #Repubblica: CT della Nazionale post-2006? “Prima mi chiamò Boniperti e mi disse che la #Juventus aveva scel… -

Calciomercato.com

... la delusione potrebbe cogliere il tifoso della. Eppure in queste ore è andata a buon fine ... il calciatore, seguito anche da Inter e Atalanta, hai bianconeri e nei prossimi giorni si ...... "La Pro Patria hail nuovo allenatore - conferma Turotti - . È probabile che venga già ... "Colombo per la Pro Patria è come Del Piero per la- paragone importante per l'ex granata ... Juventus, scelto il sostituto di De Ligt La Juventus e il Palermo hanno intensificato i contatti per decidere il futuro di Matteo Brunori. Il club bianconero ha fissato il prezzo intorno ai 4.5 milioni di euro, il club rossonero ha dalla sua ...La sua carriera è un ottovolante, ma a Siviglia Banega è stato un leader. Addio dopo il successo in Europa League: ora milita con l'Al-Shabab.