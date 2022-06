Israele-Iran, torna la guerra ombra? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel corso del suo anno di governo Naftali Bennett non è certamente stato un amico dell’Iran, ma ha sempre preferito colpire la Repubblica Islamica e i suoi proxy mediorientali in forma più mirata rispetto a quanto accaduto negli anni di Benjamin Netanyahu. La “guerra-ombra” di Israele all’Iran è stata condotta, negli ultimi dodici mesi, principalmente con operazioni coperte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel corso del suo anno di governo Naftali Bennett non è certamente stato un amico dell’, ma ha sempre preferito colpire la Repubblica Islamica e i suoi proxy mediorientali in forma più mirata rispetto a quanto accaduto negli anni di Benjamin Netanyahu. La “” diall’è stata condotta, negli ultimi dodici mesi, principalmente con operazioni coperte InsideOver.

