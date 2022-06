Inter | Stringara | “Handanovic ha dato tutto | adesso c’è Onana”

(Di mercoledì 29 giugno 2022)- A TmW Radio ha parlatodel momento nerazzurro e del fattore porta in quel di San Siro che divide da sempre davvero tutti. LE SUE PAROLE allenatore ed ex calciatore, èvenuto durante la trasmissione “AMercato”, su TMW Radio per parlare anche del prossimo portiere dell’: “È difficile perché noi non siamo all’no.ha fatto una buona annata ma ha la sua età. L’altro ragazzo è sicuramente più giovane ed ha più prospettive. Comunque queste sono scelte propriamente dell’allenatore. L’importante è che questa situazione vada chiarita subito perché da sempre ci deve essere il portiere titolare e il secondo”. Le parole dell’ex di turno hanno fatto davvero capire che la squadra di Inzaghi ad oggi deve ...

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : Stringara a TMW Radio: 'Duello Juve - Inter per lo scudetto? Sulla carta si' -

Paolo, ex centrocampista die Bologna e ora allenatore ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: Spalletti e il futuro ne parlaCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...L'ex centrocampista Paolo, oggi allenatore, ha parlato durante la trasmissione Stadio Aperto. Napoli o Milan, qual è ... L'rischia di vincere il campionato con Dzeko ed intorno a lui ...Il PSG dovrà fare attenzione alla concorrenza, Thomas Tuchel sarebbe in contatto con l'Inter. I londinesi si stanno muovendo anche sul giocatore slovacco, forse per far abbassare il ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha detto la sua sul ritorno dell'attaccante belga in nerazzurro ...