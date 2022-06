Inter | ora il colpo dell’estate è ufficiale | i tifosi esultano

Pubblicità

Glongari : Agenda #Lukaku ???????? ?Arrivo nelle prime ore della mattinata ?Visite mediche all’Humanitas alle 10.30 ?Visite medic… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'QUANDO ARRIVA LUKAKU? PENSO STASERA' #SkySport #SkyCalciomercato #Inter #Marotta #Lukaku - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, UFFICIALE IL RITORNO DI ROMELU LUKAKU L'annuncio su Instagram: 'Big Rom is back' #SkySport… - barellagir : ORA POSSO CREDERCI. - fRa_gAv : Un anno fa esaudiva il suo sogno di giocare nel Chelsea, ora si è svegliato. #BensvegliatoBigRom #amala -

Romelu Lukaku è atterrato a Linate ed è pronto ad iniziare la sua grande giornata:il ritorno all'è finalmente realtàAlle 6.30 di questa mattina Romelu Lukaku è atterrato all'aeroporto di Linate: l'attaccante ha dispensato sorrisi a tutti i presenti, il ritorno in ...... con le convocazioni che, per, si fermano all'U19 . Ancora zero, infatti, le chiamate dall'U21, ... pronto a firmare con il Betis Siviglia, e quello, molto probabile, di Francesco Acerbi , con...Abbiamo aspettato un paio d’ore in più rispetto al solito, giusto per capire se accadeva qualcosa di ufficiale. Nulla. Un altro giorno sta passando senza che l’annuncio del rinnovo del contratto di Ma ...Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Dopo le visite mediche in mattinata e la forma sul contratto nel pomeriggio, ora è arrivato anche l’annuncio del club. A ufficializzare il ritorn ...