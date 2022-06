Incendi | Pozzuoli | sotto controllo fiamme sul monte Barbaro

Pubblicità

È sostanzialmente sotto controllo l'incendio che sta interessando la zona flegrea dal monte Barbaro al Carney Park. Lo comunica la Protezione Civile della Regione Campania al lavoro da tre giorni e ...Si è esteso l'incendio in corso da ieri asul monte Barbaro. Sono sette attualmente i fronti di fuoco tenuti sotto controllo dalla Protezione Civile della Regione Campania che, anche oggi, ha inviato sul posto tre elicotteri ...È sostanzialmente sotto controllo l'incendio che sta interessando la zona flegrea dal monte Barbaro al Carney Park. (ANSA) ...POZZUOLI – Il monte Barbaro, sito a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è ancora avvolto dalle fiamme. La Protezione Civile regionale è sul campo per tentare di domane l’incendio boschivo. L’incendio ...