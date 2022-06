Il rimpatrio è un flop

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono in forte aumento gli sbarchi, ma non si riesce a riportare «volontariamente» nel Paese d’origine chi non ha diritto all’accoglienza. Una gestione, certifica ora la Corte dei conti, fallimentare. Che incoraggia nuovi arrivi sulle coste italiane. Matteo Salvini promosso con riserva. Luciana Lamorgese bocciata senza appello. Mentre l’attenzione mediatica è tutta assorbita dal conflitto in Ucraina, da una parte gli arrivi dei migranti sono ripresi (e aumentati) e dall’altra però non riusciamo a riportarli, con le dovute garanzie, nei loro Paesi d’origine. A tirare le orecchie alla titolare del Viminale questa volta non è nessuna opposizione, nessun partito contrario alla linea di Draghi. Ma direttamente la Corte dei conti che ha stilato un’ampia relazione su uno dei punti-chiave - almeno così si diceva - del nuovo corso di gestione dell’immigrazione, in Italia e in Ue: i rimpatri ...