Festival Brin a Garbatella | concerti live | spettacoli | letture di libri e molto altro Ecco il programma

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo il successo della scorsa edizione, il, torna ad animare il giardino “Marcella e Maurizio Ferrara” situato nella storica Piazzadella. Organizzato dall’associazione culturale l’Incontro con la collaborazione di Cookstock e Amor di Pasta, e patrocinato dall’VIII Municipio, ilrappresenta un importante luogo di incontro e aggregazione sociale per il quartiere. Torna ilnel cuore diTre mesi di eventi, dal martedì alla domenica (lunedì giorno di chiusura settimanale), tra presentazioni die animazioni per i più piccoli,e la possibilità di assaporare piatti freschi e gustosi sotto l’ombra ...

Festival Brin a Garbatella: concerti live, spettacoli, letture di libri e molto altro.

Festival Brin Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival Brin, torna ad animare il giardino "Marcella e Maurizio Ferrara" situato nella storica Piazza Brin della Garbatella. Organizzato dall'associazione c ...Con una 'nuova' Messa da Requiem di Giuseppe Verdi chiude l'anteprima del 'Corazòn Festival 2022'. Dopo i due concerti sotto le stelle di piazza Brin, stasera alle 21.30 ci si sposta nella chiesa di N ...