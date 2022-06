“E’ grave che un premier tecnico si intrometta nelle forze politiche… che lo sostengono”. Conte Vs Draghi (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Trovo semplicemente grave, che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro. Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, noi siamo una comunità e lavoriamo insieme, quindi ero stato informato“. Non c’è pace nel M5s, come non fossero già abbastanza le problematiche interne al Movimento, oltretutto ‘ferito’ dalla scissione con i ‘dimaiani’, a creare un ulteriore attrito nel già traballante rapporto fra Conte e Grillo, anche la querelle esplosa nelle ultime ore. A quanto sembra infatti, nell’ambito dei duri confronti intercorsi in questi ultimi giorni fra il leader pentastellato ed il garante (sceso appositamente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Trovo semplicemente, che un, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per formare un governo di unità nazionale, sinella vita dipolitiche che loperaltro. Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, noi siamo una comunità e lavoriamo insieme, quindi ero stato informato“. Non c’è pace nel M5s, come non fossero già abbastanza le problematiche interne al Movimento, oltretutto ‘ferito’ dalla scissione con i ‘dimaiani’, a creare un ulteriore attrito nel già traballante rapporto frae Grillo, anche la querelle esplosaultime ore. A quanto sembra infatti, nell’ambito dei duri confronti intercorsi in questi ultimi giorni fra il leader pentastellato ed il garante (sceso appositamente ...

