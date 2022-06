Draghi: “Con Conte ci siamo chiariti, governo non rischia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Draghi ha fatto dichiarazioni rassicuranti nelle ultime ore. Il presidente del consiglio, dopo le vivaci polemiche in merito alla presunta richiesta di rimozione di Giuseppe Conte proposta a Beppe Grillo, è tornato in serata sulla vicenda. Ha detto di aver sentito al telefono con Conte e rassicura sul fatto che ci sarà un incontro molto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Ucraina, Conte avverte Draghi: “Venga in Parlamento” Conte attacca Draghi: l’ex premier pone le condizioni per restare al governo Draghi va da Biden: al centro del vertice la ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha fatto dichiarazioni rassicuranti nelle ultime ore. Il presidente del consiglio, dopo le vivaci polemiche in merito alla presunta richiesta di rimozione di Giuseppeproposta a Beppe Grillo, è tornato in serata sulla vicenda. Ha detto di aver sentito al telefono cone rassicura sul fatto che ci sarà un incontro molto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Ucraina,avverte: “Venga in Parlamento”attacca: l’ex premier pone le condizioni per restare alva da Biden: al centro del vertice la ...

Palazzo_Chigi : Conferenza #G7GER, Draghi: Il G7 ha appoggiato misure importanti per limitare i costi dell’#energia. Abbiamo dato a… - gennaromigliore : Una coalizione che rivendichi con orgoglio l’agenda #Draghi, che metta da parte rancori personali e veti incrociati… - marcodimaio : Il M5S evoca un complotto di #Draghi per rimuovere Conte dalla leadership. Una barzelletta a cui credono solo i gri… - sole24ore : ?? #Draghi: '#Governo non rischia, con #Conte ci siamo sentiti' - Il Sole 24 ORE - ringetto65 : RT @angy_angy67: Draghi non vuole che Conte vada avanti con il @Mov5Stelle PERCHE'?? -