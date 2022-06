Draghi choc a Grillo | “Caccia Conte” L’ira del capo M5s

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Adesso lo scontro frontale tra il Movimento Cinque Stelle e Marioè diventata qualcosa di più di una ipotesi. Perché se durante la discesa di Beppea Roma, Giuseppesi prende la briga di attaccare così frontalmente il premier, beh: vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Non lo si può biasimare, in fondo, stavolta, a Giuseppi. Perché se è vero cheha chiesto all’Elevato di rimuoveredalla guida del M5S per stabilizzare il governo allora si tratterebbe di una notizia bomba. Di un fatto forse mai visto: un premier (tecnico) che chiede al garante di un partito di rimuovere un leader, per quanto instabile. Il bello, o il brutto, è che non si tratta di “retroscena” spuntati chissà dove. Certo: De Masi l’ha rivelato stamattina al Fatto Quotidiano (“mi ...