Delia Duran, il costume è trasparente: si vede tutto, visione paradisiaca (Di mercoledì 29 giugno 2022) Protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip; proviamo a scoprire più nel dettaglio Delia Duran. Il discorso sentimentale e una bellissima storia d'amore ma anche l'aspetto professionale con la partecipazione a due reality decisamente importanti. Cerchiamo di conoscere meglio Delia Duran, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramDelia Duran è stata una delle principali protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga nella storia di uno dei programmi più importanti di Canale cinque. L'ingresso nella casa è arrivato a reality già iniziato ma, una volta varcata la porta rossa, è riuscita ad entrare subito nel cuore degli italiani a tal punto da essere stata la prima a conquistare l'accesso alla finale. Il suo ingresso al Grande ...

