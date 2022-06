Cosa vuol dire il messaggio anti-populista di Draghi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli avvertimenti sul populismo da combattere nella guerra per il gas. Lo scontro diretto con Putin e il pressing per il tetto al prezzo dell’energia. Lo stop al superbonus edilizio. C’è chi scorge nelle ultime esternazioni e/o decisioni del presidente del Consiglio un sottile ma assai robusto filo che parte da palazzo Chigi e lì ritorna, dopo aver doppiato la boa delle elezioni politiche. Che insomma SuperMaio, neppure troppo blandamente, stia posizionando sul tavolo del potere i pezzi del puzzle per costruire il mosaico della sua riconferma dopo una chiamata alle urne che magari non produrrà un vincitore chiaro. Questo supposto lavorìo incoccerebbe anche i desiderata di un pezzo di sistema politico che punta a disarticolare gli attuali schieramenti di centrodestra e centrosinistra al fine di costruire un perimetro di sicurezza attorno a Draghi, un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli avvertimenti sul populismo da combattere nella guerra per il gas. Lo scontrotto con Putin e il pressing per il tetto al prezzo dell’energia. Lo stop al superbonus edilizio. C’è chi scorge nelle ultime esternazioni e/o decisioni del presidente del Consiglio un sottile ma assai robusto filo che parte da palazzo Chigi e lì ritorna, dopo aver doppiato la boa delle elezioni politiche. Che insomma SuperMaio, neppure troppo blandamente, stia posizionando sul tavolo del potere i pezzi del puzzle per costruire il mosaico della sua riconferma dopo una chiamata alle urne che magari non produrrà un vincitore chiaro. Questo supposto lavorìo incoccerebbe anche i desiderata di un pezzo di sistema politico che punta a disarticolare gli attuali schieramenti di centrodestra e centrosinistra al fine di costruire un perimetro di sicurezza attorno a, un ...

