Cameron Diaz torna a recitare con la commedia Back in Action, con star Jamie Foxx (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'attrice Cameron Diaz ritornerà a recitare in occasione del film Back in Action, con star Jamie Foxx, progetto destinato a Netflix. L'annuncio è stato compiuto dall'attore su Twitter condividendo una breve clip audio in cui l'attrice parla del progetto. Cameron Diaz, conversando con Jamie Foxx di Back in Action, ha dichiarato che è così "entusiata" del progetto, pur provando ...

