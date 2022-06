Wimbledon 2022, delineato il prossimo avversario di Jannik Sinner al 2° turno. I precedenti (Di martedì 28 giugno 2022) Mikael Ymer completa l’opera, sconfigge il tedesco Daniel Altmaier e conquista il pass per il secondo turno a Wimbledon 2022, dove se la vedrà con Jannik Sinner. Il 23enne svedese era avanti di due set contro il teutonico prima che la partita fosse interrotta ieri sera per oscurità, ma quest’oggi non ha perso lucidità e si è imposto per 7-5 nel terzo parziale portando a casa l’incontro. Il n.88 ATP eguaglia così il miglior risultato della carriera ai Championships (si fermò al secondo turno anche nel 2021 contro Felix Auger-Aliassime dopo aver battuto Tsonga al debutto), ma dovrà inventarsi una grande impresa per approdare ai sedicesimi di finale dello Slam londinese. Il fratello minore di Elias (ripescato nel tabellone principale grazie al forfait di Matteo Berrettini) ha già ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Mikael Ymer completa l’opera, sconfigge il tedesco Daniel Altmaier e conquista il pass per il secondo, dove se la vedrà con. Il 23enne svedese era avanti di due set contro il teutonico prima che la partita fosse interrotta ieri sera per oscurità, ma quest’oggi non ha perso lucidità e si è imposto per 7-5 nel terzo parziale portando a casa l’incontro. Il n.88 ATP eguaglia così il miglior risultato della carriera ai Championships (si fermò al secondoanche nel 2021 contro Felix Auger-Aliassime dopo aver battuto Tsonga al debutto), ma dovrà inventarsi una grande impresa per approdare ai sedicesimi di finale dello Slam londinese. Il fratello minore di Elias (ripescato nel tabellone principale grazie al forfait di Matteo Berrettini) ha già ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon: l'annuncio del tennista su Instagram #ANSA - magzinemag : 'Con il cuore spezzato” #Berrettini annuncia il ritiro da @Wimbledon per essere risultato positivo al #covid. Oggi… -