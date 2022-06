Ultime Notizie Roma del 28-06-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Martedì 28 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Ucraina bombe russe sono in centro commerciale almeno 16 morti G7 crimini di guerra Oggi riunione del consiglio di sicurezza lo definisce il G7 un attacco Crudeli atroce per B in un atto terroristico spudorato S stilinski Oggi riunione del consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Kiev ricerca del G7 hanno trovato un accordo per dare mandato con urgente ministri dell’energia dei sette grandi di studiare l’applicazione their Price capsula energie russa comparirà nel comunicato finale di oggi al Mauro sempre oggi vertice nato di Madrid le forze di risposta rapida diranno 300.000 unità caldo rovente sull’Italia oggi 12 le città da bollino rosso domani 19 diversi incendi anche asiccità potrebbe scattare il razionamento diurno ...