Texas, strage di migranti: 46 morti su un camion (Di martedì 28 giugno 2022) Sul mezzo c'erano altre 16 persone fra cui quattro bambini che sono in ospedale. Tentavano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Sono state fermate tre persone

HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - Corriere : Strage di immigrati in Texas 46 persone morte all’interno di un camion - PaolaBenv : RT @Agenzia_Ansa: Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vittime era… - pin_klo : RT @davideravera: Strage di lavoratori migranti in #Texas: rinvenuti 46 corpi umani rinchiusi in un rimorchio agricolo. Ci sono 16 sopravvi… -