Reazione a Catena | i Dammi il La non si arrendono ma sbagliano le ' cifre'

(Di martedì 28 giugno 2022) Quello del 28 giugno 2022 è stato un martedì a dir poco incandescente per Marco Liorni che si è ritrovato a condurre una puntata interessante di. Con alle spalle l'amara disfatta della sfida precedente, iil La ci hanno riprovato. Questa volta a mettere alla prova la bravura di Nadya, Gioacchino e Francesca sono stati i cosiddetti ‘Cinnazzi'. Questo nuovo trio bolognese, Luca, Pierpaolo e Linda, ha chiarito sin da subito che ‘Cinnazzi' sarebbero i ragazzi.puntata 28 giugno 2022: Marco Liorni e gli auguri i compleanno La prima trafila di giochi è volata via in un baleno, regalando siparietti coinvolgenti. Marco Liorni ha persino fatto gli auguri a coloro che compiono gli anni in questa giornata. A chiudere la Zot sono stati gli sfidanti di Bologna, riuscendo ...

Pubblicità

lostiv1 : RT @lasorelladiciro: ossessionata da reazione a catena - lasorelladiciro : ossessionata da reazione a catena - cottonstars_ : RT @nonlosoioboh: Mio padre: Pensa come sarebbe semplice l’intesa vincente di reazione a catena se i partecipanti fossero telepatici Io: Ti… - max70180 : @FraBaraghini Presa di corrente/ogni vita deve fare i conti con gli asiatici(?)/corsetta/dinamo Sembra reazione a catena - nonlosoioboh : Mio padre: Pensa come sarebbe semplice l’intesa vincente di reazione a catena se i partecipanti fossero telepatici… -

Il quiz preserale è una staffetta tra Marco Liorni () e Flavio Insinna ( L'eredità ). Per Gianni Morandi invece una serata e via (per festeggiare i 60 anni di carriera). Rai2 è la ..., c'è solo la Sampdoria: la risposta del concorrente che non considera minimamente il Genoa "Quale squadra di Genova". Impossibile sbagliare la risposta: "Sampdoria". Ha risposto ...Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche di martedì, rigorosamente su Rai 1, il quiz Reazione a Catena, tra i più amati dell’estate. Dopo la puntata di ieri in cui i campioni purtroppo non sono ri ...Giornata amara per il tennis italiano a Wimbledon. La positività al Covid e l'inevitabile ritiro di Matteo Berrettini, finalista della scorsa edizione e tra i favoriti per il successo finale, è stato ...