Puglia, anche oltre i trenta gradi nella notte. Bari oggi codice arancione, domani rosso Meteo: caldo in aumento ancora per alcuni giorni (Di martedì 28 giugno 2022) Alle tre circa a Biccari registrati 33,6 gradi. San Giovanni Rotondo a quota 32,8. oltre trenta gradi anche Spinazzola ed Altamura. La zona centrosettentrionale della Puglia, dunque, stanotte è stata bollente. Leggermente meno il resto della regione. Ma giusto leggermente. Ondate di calore: fra le città campione Bari oggi come ieri codice arancione. domani è previsto per il capoluogo pugliese il codice rosso. Di seguito il bollettino emesso dal ministero della ...

