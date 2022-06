Per Berrettini Wimbledon è finito prima iniziare (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Era lanciatissimo Matteo Berrettini. La vittoria a Stoccarda, il bis al Queen's, venti vittorie sulle ultime ventuno partite giocate sull'erba (e l'unica persa era stata quella della finale di Wimbledon '21 contro Djokovic). Le premesse per alimentare il sogno di Wimbledon 2022 c'erano tutte, con tanto di cognome già felicemente anagrammato, "Erbettini". E invece il sogno si è infranto. Di nuovo. E non per un riacutizzarsi del problema al mignolo della mano destra che lo aveva tenuto fermo per 83 giorni costringendolo a saltare Roma e Parigi. E neanche di quello ai muscoli addominali che lo aveva costretto a un tristissimo ritiro dalle Finals di Torino a novembre e che si era ripresentato a Rio. No, stavolta è stato il Covid, con un test positivo che gli ha imposto il ritiro prima ancora di entrare in campo ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Era lanciatissimo Matteo. La vittoria a Stoccarda, il bis al Queen's, venti vittorie sulle ultime ventuno partite giocate sull'erba (e l'unica persa era stata quella della finale di'21 contro Djokovic). Le premesse per alimentare il sogno di2022 c'erano tutte, con tanto di cognome già felicemente anagrammato, "Erbettini". E invece il sogno si è infranto. Di nuovo. E non per un riacutizzarsi del problema al mignolo della mano destra che lo aveva tenuto fermo per 83 giorni costringendolo a saltare Roma e Parigi. E neanche di quello ai muscoli addominali che lo aveva costretto a un tristissimo ritiro dalle Finals di Torino a novembre e che si era ripresentato a Rio. No, stavolta è stato il Covid, con un test positivo che gli ha imposto il ritiroancora di entrare in campo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Siamo italiani semplici, ci danno per spacciati e noi ci gasiamo ancora di più ???? #Paltrinieri | #Berrettini - SuperTennisTv : 'Non ho parole per descrivere quanto sono dispiaciuto. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte di pr… - gippu1 : In 24 ore #Wimbledon perde due ex finalisti (Cilic e #Berrettini, fermati dal Covid) e un semifinalista 2021 (Hurka… - AntonioDiC_19 : Lo sport a volte sa essere crudele. Matteo #Berrettini ne sa qualcosa. Il destino sa essere cinico e baro quando ci… - Gabrigrifo1 : #Berrettini grandissimo giocatore ma ha dimostrato di non brillare per intelligenza,farsi un tampone oggi per un ra… -