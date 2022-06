(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Penso che la strada indicata dal Presidente della Regione Emilia Romagna sia quella giusta. Non si possono faree a scatola chiusa. Il Pd ha i titoli e le qualità per trovare un'intesa a partire dai più simili. Il filo conduttore deve essere europeismo, atlantismo ed agenda Draghi”. Così il senatore Pd, Andrea

Pubblicità

TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'no ad alleanze preventive' - - infoitinterno : Marcucci (Pd): 'Raspini uomo giusto per Lucca. La destra? Ha fatto alleanze pateracchio' - Luccaindiretta -

Il Tempo

... ma al suo interno le diverse anime hanno visioni diverse anche sul tema delle. Il M5S si ... Esattamente il progetto di Calenda, Renzi e anche di alcuni Pd () e azzurri (Brunetta). Ma ...In casa Pd, però, il tema delletiene banco, soprattutto dopo che il deputato ... Al momento, però, i democratici, fatta eccezione per il senatore Andreache tifa per Di Maio, non si ... Pd: Marcucci, 'no ad alleanze preventive' Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Penso che la strada indicata dal Presidente della Regione Emilia Romagna sia quella giusta. Non si possono fare alleanze preventive e a scatola chiusa. Il Pd ha i titoli e ...Il tutti contro tutti a destra e a sinistra rilancia il proporzionale. Così Draghi resta a Palazzo Chigi fino al 2028 ...