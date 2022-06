Palinsesti Rai, 2022/2023: Stefano De Martino fa bis, arrivano Alessia Marcuzzi e Malgioglio (Di martedì 28 giugno 2022) Tante conferme e tante novità in merito ai Palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2022/2023, presentati questa mattina a Milano. Occhi puntati in modo particolare sull’intrattenimento che, almeno per quanto concerne Rai2, vedrà una serie di interessanti new entry. Palinsesti Rai 1, l’intrattenimento per la prossima stagione L’intrattenimento di Rai1, tutto sommato, resterà quasi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 giugno 2022) Tante conferme e tante novità in merito aiRai per la prossima stagione tv, presentati questa mattina a Milano. Occhi puntati in modo particolare sull’intrattenimento che, almeno per quanto concerne Rai2, vedrà una serie di interessanti new entry.Rai 1, l’intrattenimento per la prossima stagione L’intrattenimento di Rai1, tutto sommato, resterà quasi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

TvTalk_Rai : 'Inizia questa sera su @RaiTre Filorosso di @giorgiozanchini, segno tangibile di una Rai aperta per ferie'… - davidemaggio : In seconda serata su Rai 2: Balivo, Cattelan con EPCC su Rai 2 e la Fagnani con 3 appuntamenti alla settimana. - bellicapelli15 : Palinsesti Rai Sport 2022-2023: 20 partite dei Mondiali di calcio su Rai1, gli altri sport su Rai2… - bellicapelli15 : Rai Intrattenimento Prime Time, palinsesti 2022-2023: tutti i programmi - AngelaDePantale : RT @__laurina_: Oggi presentazione dei palinsesti Rai e domani quelli Mediaset, fiction comprese! Quindi spero in notizie per #ViolaComeIl… -