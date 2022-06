"Non è Draghi a decidere". Botta e risposta tra Italia e Russia (Di martedì 28 giugno 2022) Il Cremlino stizzito dopo le ultime dichiarazioni di Mario Draghi in merito la possibile partecipazione di Putin al G20 di novembre in Indonesia Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Il Cremlino stizzito dopo le ultime dichiarazioni di Marioin merito la possibile partecipazione di Putin al G20 di novembre in Indonesia

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - AlexBazzaro : #Draghi: 'La crisi energetica non produca un ritorno del populismo'. No, macché ti pare? La gente non vede l’ora d… - CarloCalenda : Il derby dx/sx oggi interessa minoranza dei cittadini. Non poteva essere diversamente dopo una legislatura folle in… - PKarpoi : RT @ultimenotizie: La #Russia conferma che l'invito a #Putin a partecipare al #G20 in Indonesia è stato ricevuto. Lo rende noto il Cremlino… - FraLauricella : Risposta secca del #Cremlino a #Draghi 'Putin ha ricevuto l'invito per il G20, in Indonesia. Non è Draghi a decide… -