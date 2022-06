Migranti | l' ennesimo naufragio al largo della Sicilia

Pubblicità

- La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è riuscita a trarre in salvo questa notte 71 persone, 22 risultano ancora ......EXTRACOMUNITARI CON CONDIZIONI VITA DIGNITOSE Vanno tirati fuori dall'invisibilità iche ... E' quanto afferma Coldiretti Puglia, in relazione all'incendio in una baraccopoli che ha ... Migranti, ennesimo naufragio nel Mediterraneo: 22 dispersi La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è riuscita a trarre in salvo questa notte 71 persone, 22 risultano ancora disperse mentre ci sarebbe un morto. Tutti erano stipati su un gommone andato ...Dopo la morte di Joof Yusupha, il migrante 35enne del Gambia sorpreso dalle fiamme mentre dormiva nella sua baracca ...