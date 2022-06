(Di martedì 28 giugno 2022) Novanta istantanee per raccontare il conflitto russo-ucraino. A Firenze, nella Sale d’Arme di Palazzo Vecchio, è possibile visitare gratuitamente la mostra Ladi: NFT per l’. Un evento che nasce dall’iniziativa di Innov Art di Trefoloni Associati, agenzia di comunicazione integrata attiva da oltre 15 anni, con la copromozione del Comune di Firenze. Dietro alla lente, Niccolò Celesti, fotografo e fotoreporter, autore di lavori dall’India, Africa, Sud America ed Europa pubblicati sui più noti giornali e settimanali italiani e internazionali. Durante il mese trascorso in, Celesti ha immortalato un viaggio senza respiro attraverso le difficoltà e la durezza della guerra, alla ricerca di un bagliore di umanità tra le macerie e le ostilità nei dintorni della capitale, dove l'autore ha persino ...

LaVeritaWeb : Nella Sale d'Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, 90 istantanee raccontano il conflitto russo-ucraino, attraverso gli… - glooit : La primavera di Kiev: NFT per l'Ucraina leggi su Gloo - Naz_Montecatini : Un po’ di Montecatini a 'La primavera di Kiev' - venti4ore : Un po’ di Montecatini a “La primavera di Kiev” - semingro : RT @bendellavedova: Ieri a Palazzo Vecchio assieme al Sindaco Nardella, al promotore Trefoloni e al fotografo Celesti abbiamo presentato al… -

... che intanto hanno ormai occupato tutto il Donbass e ricominciano a bombardare. Nonostante il ... È una rondine che, come dice il proverbio, da sola non fa, ma che, a mio parere, è più ...Missili lanciati dai bombardieri russi hanno colpito una zona residenziale di, con un ... E ancora più attivamente di quanto non foste a febbraio e in. Il Cremlino ha già deciso tutto ...Di Lorenzo Bianchi Un missile russo è piombato poco prima delle 16 locali su un centro commerciale nel pieno pomeriggio di un lunedì di giugno fra vetrine illuminate e famiglie che affollavano i negoz ...La mostra ‘La primavera di Kiev: Nft per l'Ucraina’ che è visitabile in Sala d’Arme fino al 30 giugno (in orario 10-18), è dedicata a donne e uomini, militari, volontari e civili della battaglia di ...