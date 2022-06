La nuova Rai per generi crea ponti fra giovani e ‘boomerissimi’ (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Veronica Marino) – Un tempo la Rai aiutava il Paese ad alfabetizzarsi, oggi potrebbe avvicinare le generazioni, farle dialogare. I Palinsesti 2022-2023, presentati a Milano, sembrano andare in questa direzione, come suggeriscono le tante novità televisive di Rai2, da ‘Boomerissima’ con la new entry Alessia Marcuzzi, a ‘Bellama’ condotto da Pierluigi Diaco, passando per ‘Nei tuoi panni’ con Mia Ceran. Se è vero, dunque, che è la generazione Z, con i contatti social che porta con sé e la capacità di amplificare l’attenzione, a fare da ecoscandaglio per trovare nuovi telespettatori e quindi maggiori ascolti per la nuova Rai per generi, è anche vero che la Rai sembra aver trovato un gancio più da servizio pubblico, esigenza da tenere sempre presente, tanto più in vista del nuovo Contratto Rai-Mise. A questo proposito il nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Veronica Marino) – Un tempo la Rai aiutava il Paese ad alfabetizzarsi, oggi potrebbe avvicinare le generazioni, farle dialogare. I Palinsesti 2022-2023, presentati a Milano, sembrano andare in questa direzione, come suggeriscono le tante novità televisive di Rai2, da ‘Boomerissima’ con la new entry Alessia Marcuzzi, a ‘Bellama’ condotto da Pierluigi Diaco, passando per ‘Nei tuoi panni’ con Mia Ceran. Se è vero, dunque, che è la generazione Z, con i contatti social che porta con sé e la capacità di amplificare l’attenzione, a fare da ecoscandaglio per trovare nuovi telespettatori e quindi maggiori ascolti per laRai per, è anche vero che la Rai sembra aver trovato un gancio più da servizio pubblico, esigenza da tenere sempre presente, tanto più in vista del nuovo Contratto Rai-Mise. A questo proposito il nuovo ...

