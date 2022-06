Johnny Depp, sfuma l’ingaggio milionario. Il ruolo che non interpreterà più (Di martedì 28 giugno 2022) Diciamoci la verità: Johnny Depp ha interpretato ruoli iconici, indimenticabili, che sono entrati nell’immaginario collettivo. Possiamo forse dimenticarci del suo sodalizio con Tim Burton? No, certo che no. Ma c’è forse un ruolo che Johnny ha vestito in modo incredibile, cucendoselo addosso, e che nessun altro avrebbe potuto rendere così famoso: il Capitan Jack Sparrow. Si era diffusa la notizia che fosse in trattativa per tornare a vestire il ruolo – per 300 milioni di dollari. Ma le voci sono state smentite. E per fortuna. Johnny Depp, la smentita sulle trattative con la Disney per I Pirati dei Caraibi La saga de I Pirati dei Caraibi è un grande classico. Dal primo film, al fianco di Orlando Bloom e Keira Knightley, fino a La Vendetta di Salazar nel 2017, sono ormai ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) Diciamoci la verità:ha interpretato ruoli iconici, indimenticabili, che sono entrati nell’immaginario collettivo. Possiamo forse dimenticarci del suo sodalizio con Tim Burton? No, certo che no. Ma c’è forse uncheha vestito in modo incredibile, cucendoselo addosso, e che nessun altro avrebbe potuto rendere così famoso: il Capitan Jack Sparrow. Si era diffusa la notizia che fosse in trattativa per tornare a vestire il– per 300 milioni di dollari. Ma le voci sono state smentite. E per fortuna., la smentita sulle trattative con la Disney per I Pirati dei Caraibi La saga de I Pirati dei Caraibi è un grande classico. Dal primo film, al fianco di Orlando Bloom e Keira Knightley, fino a La Vendetta di Salazar nel 2017, sono ormai ...

