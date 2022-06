I quattro elementi del fuoco, aria, acqua e terra nella collezione Bullfrog (Di martedì 28 giugno 2022) fuoco, aria, acqua e terra, secondo la teoria elaborata dei filosofi dell’antica Grecia e giunta fino ai nostri giorni, nel microcosmo e nel macrocosmo ogni sostanza esistente si compone di quattro elementi essenziali. AIR è l’elemento più leggero, una fragranza verde e fresca, con note di foglie di fico, erba mate e eliotropio, per animi sognatori che amano il vento tra le fronde d’estate. NOTE DI TESTA Foglie di Fico Eliotropio Erba Mate NOTE DI CUORE Linfa di Fico Latte di Mandorla Radice di Iris NOTE DI FONDO Vaniglia Sandalo Legno di Fico Ideale per sentirsi in vacanza, WATER, fragranza marina e speziata esprime libertà e leggerezza. L’esprit dello zenzero e del pepe nero, salvia e basilico sprigiona un’onda di freschezza per spiriti dinamici e frizzanti. NOTE DI TESTA Accordo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 giugno 2022), secondo la teoria elaborata dei filosofi dell’antica Grecia e giunta fino ai nostri giorni, nel microcosmo e nel macrocosmo ogni sostanza esistente si compone diessenziali. AIR è l’elemento più leggero, una fragranza verde e fresca, con note di foglie di fico, erba mate e eliotropio, per animi sognatori che amano il vento tra le fronde d’estate. NOTE DI TESTA Foglie di Fico Eliotropio Erba Mate NOTE DI CUORE Linfa di Fico Latte di Mandorla Radice di Iris NOTE DI FONDO Vaniglia Sandalo Legno di Fico Ideale per sentirsi in vacanza, WATER, fragranza marina e speziata esprime libertà e leggerezza. L’esprit dello zenzero e del pepe nero, salvia e basilico sprigiona un’onda di freschezza per spiriti dinamici e frizzanti. NOTE DI TESTA Accordo ...

