Gf Vip 7 | la reazione di Sonia Bruganelli ai rumor che la vedevano come seconda scelta al posto di Giulia De Lellis come opinionista

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 giugno 2022)tornerà a ricoprire il ruolo dinella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è stata ufficializzata nella giornata di ieri, dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini. Sebbene l’imprenditrice avesse dichiarato che non sarebbe più tornata al Gf Vip, alla fine avrebbe ceduto alle lusinghe del conduttore. In attesa di scoprire chi affiancherà la moglie di Paolo Bonolis negli studi di Cinecittà, nelle ultime ore sono trapelate ulteriori indiscrezioni in merito alladegli opinionisti. Secondo quanto riportato da diversi siti, lasarebbe stata la, la produzione avrebbe voluto che quel ruolo venisse ricoperto daDe. ...