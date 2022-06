GdS – Milan | Saelemaekers resta in bilico | le due condizioni per l’addio | Primapagina

(Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 15:54:24 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Una delle priorità del mercato in casaè quella di rinforzare la trequarti, in particolare la fascia destra, posizione in cui nell’ultima stagione si sono alternati Junior Messias e Alexis. I rossoneri infatti, dopo i contatti avuti nel recente passato per Marco Asensio del Real Madrid e aver esplorato la pista per Nicolò Zaniolo, mai intrapresa fino ad ora anche per le alte richieste della Roma, stanno continuando a monitorare le varie opportunità per quella posizione di campo. L’ultimo nome, il più caldo al momento, è Hakim Ziyech del Chelsea che – come raccontato in questi giorni da calciomercato.com – gradirebbe il trasferimento al. FUTURO INCERTO – Direttamente interessato alla vicenda èche dopo questi ...

Pubblicità

zazoomblog : GdS – Calciomercato Milan che sfida tra Sanches Douglas Luiz e Traore - #Calciomercato #Milan #sfida #Sanches - pasqlaragione : ?? GdS: “Milan, fari sul Psg: piacciono Draxler, Diallo e Kehrer” #SempreMilan - elliott_il : @milan_corner @GreenMidnight1 @SoloMilan68 @VolCasciavit @Maicuntent1986 @tcarapezza come quelle su GdS e poi tutti… - noiverinteristi : GdS - Ripartizione diritti tv (italiani) stagione 2021/2022: Inter 84,2 mln Juve 77,9 mln Milan 77,8 mln Napoli 68,5 mln Roma 64,1 mln - paolone198423 : RT @spondainter: Ripartizione diritti tv (italiani) stagione 2021/2022: Inter 84,2 mln Juve 77,9 mln Milan 77,8 mln Napoli 68,5 mln Roma… -

Giornale di Sicilia

Maggio mese di sport Con il campionato di calcio che ha visto iluscire vincente dal duello ... CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it,.it, ...Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di ... Milan, crescono le possibilità per Asensio. Lovato alla Salernitana Il Gruppo Bmw ha ampliato la propria presenza produttiva in Cina con l'apertura dello stabilimento Lydia a Shenyang. Questa importante espansione di Bmw ...AC Milan are looking at three different options to replace Franck Kessie with each bringing very different strengths to the table. La Gazzetta dello Sport reports that Renato Sanches of Lille is the ...