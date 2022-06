Formazione e mondo digitale: Gianluca Spadoni lancia Humanification, il primo Nft di settore (Di martedì 28 giugno 2022) Quello degli Nft (Non-Fungible Token) è un fenomeno sempre più in voga che sta rivoluzionando il mondo dell’arte e dell’economia a livello globale. A cavalcare quest’onda è Gianluca Spadoni, docente, imprenditore e ideatore dell’Evolution Forum Business School che lancia sul mercato il suo primo NFT, “Humanification”, i cui vantaggi saranno illustrati durante un evento in live-streaming l’11 luglio: “Da anni racconto che le persone hanno bisogno delle persone, che il digital è un mezzo e che la differenza la fanno gli individui; gli esseri umani sono l’unione di emozioni, valori, sogni, condivisione, crescita”, spiega Spadoni, che poi aggiunge: “Ho identificato nello strumento Nft tutto il potenziale della mia filosofia e penso che possa essere un mezzo perfetto di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Quello degli Nft (Non-Fungible Token) è un fenomeno sempre più in voga che sta rivoluzionando ildell’arte e dell’economia a livello globale. A cavalcare quest’onda è, docente, imprenditore e ideatore dell’Evolution Forum Business School chesul mercato il suoNFT, “”, i cui vantaggi saranno illustrati durante un evento in live-streaming l’11 luglio: “Da anni racconto che le persone hanno bisogno delle persone, che il digital è un mezzo e che la differenza la fanno gli individui; gli esseri umani sono l’unione di emozioni, valori, sogni, condivisione, crescita”, spiega, che poi aggiunge: “Ho identificato nello strumento Nft tutto il potenziale della mia filosofia e penso che possa essere un mezzo perfetto di ...

