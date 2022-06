“Diventa sempre più un problema”: ne soffre da anni, confessione shock della conduttrice (Di martedì 28 giugno 2022) La conduttrice ne soffre da anni ma ne parla per la prima volta sui social adesso: “Diventa sempre più un problema”. La conduttrice ha voluto raccontare ai suoi follower tramite delle storie instagram il disturbo di cui soffre, l’inappetenza, ovvero la mancanza di appetito. In molti le dicono di essere molto magra e così con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 giugno 2022) Lanedama ne parla per la prima volta sui social adesso: “più un”. Laha voluto raccontare ai suoi follower tramite delle storie instagram il disturbo di cui, l’inappetenza, ovvero la mancanza di appetito. In molti le dicono di essere molto magra e così con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

fanpage : C’è un motivo per il quale #PietroMennea resterà sempre nei nostri cuori ed è perché ci ha insegnato che con il dur… - pfmajorino : Sempre sull'#aborto bisogna avere il coraggio di parlare anche di quel che accade da noi. Dove la #194 è colpita… - Coninews : Il suo nome è nella storia! ????????? Con il trionfo di ieri a Budapest Thomas #Ceccon diventa il primo italiano a vi… - kevinmosconi3 : Comunque la teoria per cui prima di un esame bisogna uscire a bere diventa sempre più un fatto oggettivo - Monicasci11 : @tinamilan13 @alixshawn @teamciambelloni Ma certo anche a me, però diventa una situazione svilente vedendo certe co… -